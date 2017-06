Aachen.

Zwischen den historischen Webmaschinen der Tuchfabrik zurück in die regionale Vergangenheit dieser prägenden Industrie zu blicken – das bietet „Docfest on Tour“ am Samstag in Form eines Mini-Filmfestivals im Tuchwerk am Strüverweg. Regisseure aus Aachen und Limburg präsentieren bei Bier und Musik alte Filmschätzchen und eine aktuelle Dokumentation rund um das Thema Stoff.