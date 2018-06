Aachen.

Der Blick über die Schultern der Näherinnen in Richterich kam beim Publikum in der Tuchfabrik Soers gut an. „Für unsere Mitarbeiterinnen war es etwas ganz Besonders, gefilmt zu werden“, erläuterte Helmut Schmachtenberg. Seine Familie kam vor langer Zeit nach Aachen, um im „Mekka des Tuchhandwerks“ Fuß zu fassen.