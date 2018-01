Haaren - DJK FV Haaren macht nun auch international Karriere

Haaren.

Der Bezirksligist DJK FV Haaren ist jetzt auch in Sansibar bekannt. Dafür gesorgt hat Trude Adler. Bei einer Ausstellung mit Werken der Aachenerin in der Welschen Mühle hatte der DJK-Vorsitzende Adi Hermanns nämlich der Künstlerin, die in Sansibar eine christliche Schule gegründet hatte, einen Satz Trikots sowie zwei Fußbälle zum Geschenk gemacht.