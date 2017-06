Aachen.

Bedingungsloses Grundeinkommen wird derzeit auch in Deutschland diskutiert. In Finnland und den Niederlanden gibt es erste Pilotprojekte dazu. Das Konzept ist gekennzeichnet durch vier Merkmale: Jeder Bürger hat einen individuellen Rechtsanspruch auf eine Grundsicherung, es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung, eine Gegenleistung in Form von Arbeit entfällt, das Grundeinkommen soll existenz- und teilhabesichernd sein.