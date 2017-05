Dieter Kreder holt den Jubiläumsvogel von der Stange

Oberforstbach. Wer wird Jubiläumskönig? Bei der St.-Rochus-Schützenbruderschaft Oberforstbach, die in diesem Jahr 175 Jahre alt wird, drehte sich am Himmelfahrtstag alles um diese Frage.

Von den 22 Aktiven schickten sich 15 an, um den Königstitel zu schießen. Die Spannung stieg, der Vogel bekam kräftig was ab. Kurz nach 18 Uhr setzte der zweite Vorsitzende Dieter Kreder zum 82. Schuss an – und durfte sich feiern lassen. „Ich bin so happy“, sagte er, „jetzt bin in Oberforstbach Jubiläumskönig.“ Obwohl er seit 40 Jahren bei den Schützen dabei ist (zuvor schon in Schleckheim), sei es das erste Mal, dass er den Königstitel erringen konnte.

Der neue Prinz der Rochusschützen ist auch der alte: Philipp Heinen siegte zum vierten Mal in Folge. Allerdings musste er bis zum 79. Schuss warten, bis der Vogel den Geist aufgab. Mit dem 63. Schuss sicherte sich Lisa Ratzke nach guter Leistung den Damenpokal. Lars Kranz gewann mit dem 40. Schuss den Glückspokal.

Um den Titel Bürgerkönig schoss ein Großaufgebot von Interessenten. Glückspilz war Alfred Haupts, der nach einem wahren Schieß-Marathon mit dem 152. Schuss Fortuna auf seiner Seite hatte, als der Vogel zu Boden fiel.

Auf der Festwiese wurde dann zünftig gefeiert, am Grill stand Kommandant Achim Riemer seinen Mann. Alle fiebern nun dem Patronatsfest entgegen, denn im Rahmen der Kirmes soll am Samstag, 19. August, im Pfarrheim der 175. Geburtstag gefeiert werden. Brudermeister Peter Bücker: „Wir werden an diesem Festabend auch verdiente Mitglieder ehren und auszeichnen.“

Mit der Resonanz des Vogelschießens an Christi Himmelfahrt war er jedenfalls sehr zufrieden. Und: „Wir träumen auch nach 175 Jahren nicht nur von guten, alten Zeiten, wir sind permanent auf der Suche nach guten Lösungen, um dem Schützenleben in Oberforstbach neue Impulse verleihen zu können“.

Erster Versuch dazu: Am Samstag, 8. Juli, wird zu einem großen Dorfschießen eingeladen. Der Brudermeister heißt hierzu alle Ortsvereine willkommen.