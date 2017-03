Aachen.

Seinem Kölner Kollegen Harald Rau will Aachens Umweltdezernent Markus Kremer vorerst nicht nacheifern. Ein Dieselfahrverbot, wie es Rau bereits für Januar 2018 in Köln in Aussicht gestellt hat, ist für Kremer noch kein Thema. „Ich bleibe an dieser Stelle absolut reserviert“, sagt er. Und doch weiß auch Kremer, dass die Debatte die Aachener schneller erreichen könnte als ihnen lieb ist.