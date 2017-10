Konzertübersicht: Auf der Burg Soers gibt es am Samstag Rock und Blues gleich im Doppelpack

Donnerstag, 5. Oktober: The Limpets, ab 20 Uhr, Guinness House, Neupforte 6 (Rock, Pop, Irish und Scottish Folk im Rahmen der Shuttleparty).

Freitag, 6. Oktober: Cashmo, ab 19 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Deutsch-Rap). Doolin‘, ab 19 Uhr, Veranstaltungssaal der Katholischen Hochschulgemeinde, Pontstraße 74-76 (Rap´n´Jazz in Irish Folk). The world according to Skoop, ab 19.30 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (One man Rock’n’Roll Show).

Samstag, 7. Oktober: Rodrigo Leao & Scott Matthew, ab 19 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Pop Crossover). Robert Carl Blank, 19.30 Uhr, Café Einstein, Lindenplatz 17 (deutscher Blues und Pop). The 1-2-fight!, 20 Uhr, Schlüsselloch, Boxgraben 51 (Indie-Pop). Saturday Night Fish Fry + Somebody Wrong Blus Band, ab 20 Uhr, Burg Soers, Soerser Weg 310 (Blues, R’n’B, Rock). David Spencer und Jil & Jan, 20 Uhr, Jugend- und Begegnungshaus (jub), Schagenstraße 40 (Singer/ Songwriter).

Sonntag, 8. Oktober: Makkro, 20.30 Uhr, Dumont, Zollernstraße 41 (Jazz).

Montag, 9. Oktober: Benedikt Hesse Cubanola, 20 Uhr, Domkeller, Hof 1 (Jazz). We came from wolves, 20 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Alternative Rock, Heavy Pop).

Dienstag, 10. Oktober: B-Tight, 20 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Deutsch-Rap).

Mittwoch, 11. Oktober: Joseph Myers, 20 Uhr, Franz, Franzsztaße 74 (Singer / Songwriter).