Diebe stehlen VW und damit über 60 Kunstwerke

Aachen. Es muss irgendwann zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen vergangener Woche gewesen sein, als der VW T5 von Helmut Stojan an der Nizzaallee gestohlen wurde. Seitdem hat er den metallicgrünen Wagen nicht mehr gesehen.

Sicher ist dieser Diebstahl kein Einzelfall in Aachen, doch in Stojans Fall ist er besonders tragisch. Denn in dem VW-Bus waren zwischen 60 und 70 Werke des Künstlers und damit ein Wert von vielen Tausend Euro. „Das war meine Existenzgrundlage“, sagt Stojan, der denkbar verzweifelt ist.

Stojan betreibt seit 29 Jahren ein mobiles Atelier. Er hat den Bus entsprechend umbauen lassen, so dass er mit seinen modernen Kunstwerken auf Tour gehen und sie unterwegs ausstellen kann. Außerdem hat er mit dem Bus immer auch Touren zu Kunden in ganz Deutschland unternommen, um mit ihnen zusammen zu arbeiten und Kunst zu entwerfen.

Nicht immer habe er so viele Werke in dem Fahrzeug gelassen, doch dieses Mal war der Wagen recht voll gepackt. Dennoch sagt Stojan: „Ich glaube nicht, dass die Diebe es auf die Kunst abgesehen haben, sondern nur auf den Wagen.“ Von Außen sei schließlich nicht erkennbar gewesen, dass sich viele Bilder im Inneren des VW befunden haben. Die Bilder hatte er alle selbst angefertigt und sie haben einen ähnlichen Stil. Daher hoffe Stojan nun, dass die Bilder irgendwo im Netz oder auf Märkten wieder auftauchen.

„Ich würde mich einfach freuen, wenn sie jemandem angeboten werden und sich die Person vielleicht bei mir meldet“, sagt er. Möglich sei auch, dass sie Galeristen oder Kunsthändlern und -liebhabern in nächster Zeit angeboten würden. Seine Werke sind modern, häufig mit intensiven Farben angefertigt und mit einem 3D-Effekt versehen, dadurch lassen sie sich schnell wiedererkennen.

Stojan hat am Samstag gleich Anzeige bei der Polizei erstattet, die nun in dem Fall ermittelt. Wer Hinweise auf den Bus oder Bilder des Künstlers hat, könne sich gerne auch bei ihm melden. Stojan ist erreichbar per E-Mail unter hallo@galeriekunst.com sowie telefonisch unter Telefon 0241/46363253.