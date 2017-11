Die VHS befasst sich mit Israel: Ausstellung und Vorträge Von: Martina Stöhr

Letzte Aktualisierung: 9. November 2017, 17:01 Uhr

Aachen. „Israel wird nicht aufhören, danach zu streben, mit seinen Nachbarn in Frieden zu leben“, sagte Rogel Rachmann, Gesandter des Botschaftsrats der Botschaft des Staates Israel, als jetzt die Ausstellung zu den fünf historischen Jahrestagen, die Israel in diesem Jahr feiert, eröffnet wurde. Er zeichnete das Bild einer High-Tech-Nation, in der Dörfer zu Metropolen geworden seien.