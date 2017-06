Die Vereine brauchen nun doch keine Schneeschaufel Von: hr

Letzte Aktualisierung: 14. Juni 2017, 14:34 Uhr

Aachen. Der nächste Winter kann kommen. Denn der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstagabend den neuen Winterdienst an den städtischen Schulen sowie an deren Gymnastik-, Turn- und Sporthallen beschlossen.