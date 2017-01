Die Unfallchirurgie hat einen neuen Chef

Aachen. Die Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie des Uniklinikums steht ab Mittwoch, 1. Februar, unter der ärztlichen Führung von Prof. Frank Hildebrand.

Bis jetzt arbeitete er als stellvertretender Klinikdirektor der Unfall- und Wiederherstellungschirurgie und Leiter des berufsgenossenschaftlichen „Schwerstverletzungsartenverfahren“ (SAV)-Zentrums an der Uniklinik, wo er sich schwerpunktmäßig den Verletzungen im Bereich des Beckens und der Hüfte widmet. Mit seiner Übernahme der kommissarischen Leitung löst er den bisherigen Klinikdirektor Prof. Hans-Christoph Pape ab.

Der Chirurg will neben der Forschung in der Krankenversorgung Akzente setzen, um die unfallchirurgische Qualität der Uniklinik weiterzuentwickeln. Neben der regionalen Versorgung unfallverletzter Patienten möchte die Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie auch ihre Rolle als überregionaler Ansprechpartner für Patienten mit besonders komplexen Verletzungen weiter ausbauen.

„Die Stärke der Uniklinik ist vor allem die breite Fächervielfalt und die daraus resultierende Kompetenz“, sagt Hildebrand. „Mir gefällt es sehr, wie schlagkräftig und eingespielt hier alle zusammenarbeiten, um den Patienten eine optimale Versorgung auf höchstem Niveau zu gewährleisten.“

Studium in Hannover

Bereits während seines Zivildienstes als Rettungssanitäter lernte der 42-Jährige das Gesundheitswesen kennen. Er studierte an der Medizinischen Hochschule Hannover und verbrachte einige Zeit in Russland und den USA. Nach seiner Promotion arbeitete Hildebrand von 2002 bis 2012, zuletzt als leitender Oberarzt in der Klinik für Unfallchirurgie, am Klinikum der Medizinischen Hochschule Hannover, bevor er nach Aachen wechselte. Dort hat Hildebrand nicht nur die Professur für „Posttraumatische Inflammation“ inne, sondern ist in der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie neben seiner Rolle als stellvertretender Direktor für das Kaufmännische Controlling zuständig. Neben der praktischen Arbeit widmet sich der Mediziner der Wissenschaft.

Hildebrand übernimmt als Nachfolger von Prof. Pape die Verantwortung für jährlich mehr als 10000 Patienten. „Das ist eine äußerst spannende und verantwortungsvolle Aufgabe, die ich gemeinsam mit meinem kompetenten Expertenteam, aber auch unter Einbindung niedergelassener Kollegen und Kolleginnen, leisten möchte, um die sektorenübergreifende Versorgung betroffener Patienten weiter zu verbessern“, sagt er.