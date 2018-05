Musik zur Vernissage

und zur Finissage

Die Ausstellung „Uns gehört die Stadt! Kids, Kunst und Krawall in Aachen“ wird am Freitag, 8. Juni, im Centre Charlemagne eröffnet. Um diese entsprechend mit Krawall zu begleiten, gibt es am Abend ab 23 Uhr einen Hip-Hop-Jam mit den Aachener Allstars im Musikbunker, Goffartstraße 39. Karten gibt es im Vorverkauf zu sechs Euro plus Gebühren über Gleis8, Theaterstraße 83. An der Abendkasse kosten die Karten vor Mitternacht fünf Euro, später acht Euro.

Am Samstag, 9. Juni, wird ab 21 Uhr Post-Punk und Elektro im Musikbunker gespielt. Karten gibt es im Vorverkauf zu neun Euro plus Gebühren, an der Abendkasse zu zwölf Euro.

Die Ausstellung im Centre Charlemagne wird bis zum 30. September zu sehen sein. Am Finissage-Wochenende wird es ebenfalls ein musikalisches Rahmenprogramm geben. Wer dann auftritt, wird bald auf der Webseite bekanntgegeben.

Alle Infos im Netz auf: www.centre-charlemagne.eu