Aachen - Die Stadt hat zwar Geld, aber oft fehlen die Handwerker

Aachen.

Das geht ganz schön ins Geld: An der Katholischen Grundschule Höfchensweg ist in den Sommerferien die Turnhalle trockengelegt worden. Die Kosten inklusive aller Nebenarbeiten belaufen sich auf rund 300.000 Euro. Die Sanierung ist die größte Einzelmaßnahme im Schulreparaturprogramm der Stadt Aachen für dieses Jahr. Arbeiten, die viel Lärm und Dreck machen, werden dabei traditionell in den Ferien erledigt.