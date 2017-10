Die Stadt Aachen lässt 81 erkrankte Bäume fällen

Aachen. Ab kommender Woche werden in Aachen wieder Bäume gefällt. Wie das städtische Presseamt mitteilt, sind vor allem solche davon betroffen, die wegen eines Pilzbefalls, großen Faulstellen und altersbedingten Absterbeerscheinungen nicht mehr verkehrssicher sind – speziell Mehlbeeren und Robinien.

Unter anderem müssen auch einige Rosskastanien wegen der aktuell stark präsenten Rosskastanien-Komplexkrankheit entfernt werden.

Von den insgesamt 81 zu fällenden Bäumen befinden sich 54 im innerstädtischen Bereich, sieben in Brand, elf in Eilendorf, sechs in Laurensberg sowie fünf in Richterich. Es handelt sich hauptsächlich um Straßenbäume, einige wenige stehen auf Spielplätzen oder in Parks. Die Bäume können alle in Form einer Tagesbaustelle entfernt werden. Dabei wird es nur auf kurzen Stücken eine Fahrbahnsperrung geben, aber keine Vollsperrungen ganzer Straßen.

Wegen des Brut- und Nistschutzes zwischen März und Ende September werden die Arbeiten nun gebündelt umgesetzt. Parallel erfolgen in allen Stadtquartieren auch Nachpflanzungen von Bäumen, sowohl in Straßenräumen als auch in Grün- und Spielanlagen.