Aachen - Die Spende hilft dem „Zirkus für super Artisten“ auf die Sprünge

Aachen. Zum Silberjubiläum gab es ein goldenes Krönchen für die ehemalige Babor-Verwaltungsratsvorsitzende Jutta Kleine-Tebbe: Seit 25 Jahren unterstützt das Aachener Kosmetikunternehmen die wichtige Arbeit des Zentrums für soziale Arbeit (ZfsA) Burtscheid mit einer jährlichen Spende in der Vorweihnachtszeit.

Das Wiedersehen wurde natürlich groß gefeiert und gemeinsam mit Babor-Geschäftsführer Horst Robertz überreichte Jutta Kleine-Tebbe einen Scheck in Höhe von 10 000 Euro an Günter Kriescher, stellvertretender pädagogischer Einrichtungsleiter, und Burkhard Büttgen, pädagogischer Vorstand der Einrichtung.

„Diese regelmäßige Spende macht uns vieles möglich, was aus dem normalen Etat nicht zu stemmen wäre und für den Wohlfühlcharakter sorgt“, betonte Ute von Lossow, Vorsitzende des Evangelischen Frauenvereins, der Träger der Einrichtung ist. Wie ein Heim wirkt das Haus tatsächlich nicht, vielmehr geht es zu wie in einer sehr großen Familie.

„Eine große Adventsfeier hatten wir bereits. Die Feiertage verbringen die Kinder und Jugendlichen individuell in ihren Gruppen. Da wird besonders festlich gekocht, und es gibt für jedes Kind ein Geschenk aus verschiedenen Spendenaktionen wie dem Wunschbaum im Rathaus“, erzählt Kriescher. Alles geschieht konfessionsübergreifend und mit viel Herz. „Die Renovierung des Cafés oder die Sanierung des intensiv genutzten Sportplatzes haben uns die Spenden der vergangenen Jahre finanziert“, betont Kriescher.

Wie jedes Jahr hat der Kosmetikhersteller spezielle Weihnachtskarten zum Kauf angeboten. Mit jedem einzelnen Weihnachtsgruß wurde das Zentrum für soziale Arbeit unterstützt, und so kam wieder eine stolze, aufgerundete Summe zusammen. „Man kann natürlich für viele Zwecke spenden. Aber hier kommt die Hilfe wirklich an“, betonte Jutta Kleine-Tebbe.

Seit ihrem Ruhestand ist sie auch Vereinsmitglied im Evangelischen Frauenverein geworden und verfolgt mit regem Interesse, was sich im Haus alles tut. Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, denen das Glück nicht in die Wiege gelegt wurde, gibt das Jugendhilfezentrum Burtscheid seit 1954 ein Zuhause.

Im Stammhaus am Branderhofer Weg 14 sind stationäre Angebote wie eine Mutter-Kind-Gruppe sowie Mädchen-, Jungen- und Familienwohngruppen untergebracht. Über die Jahre hat sich viel verändert. Immer wieder musste man auf aktuelle Ereignisse reagieren, zuletzt auch auf die Flüchtlingswelle. Die beiden Container des „Modularen Wohnens“ an der Karl-Marx-Allee werden im nächsten Jahr abgebaut. Momentan sind hier noch eine komplette Wohngruppe sowie die Inobhutnahme untergebracht.

Mit der Spendensumme wird diesmal das Zirkusprojekt „Zirkus für super Artisten“ im Frühjahr finanziert. Es trägt den Titel passend zu den Initialen des Hausnamens „ZfsA“. Betreut wird der Zirkus vom Pädagogen Reinhard Gildenstern. „Neben ganz viel Spaß, Clown- und Zaubertricks sowie artistischen Kunststücken geht es darum, den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, das in jedem ein Talent steckt und jeder etwas kann. Sich auf der Bühne zu präsentieren, tut ihnen gut, stärkt ihr Selbstvertrauen und das Wir-Gefühl“, erklärt Büttgen. Zum krönenden Abschluss gibt es am 7. April zwei öffentliche Aufführungen im Zirkuszelt an der Karl-Marx-Allee.