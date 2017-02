Aachen.

Man darf wohl fragen, ob das geht, am Vorabend des Rosenmontags eine ausgewachsene Karnevalssitzung über die Bühne zu bringen. Bei der 1988 gegründeten KG Oecher Prente indes ist das keine Frage sondern eine seit vielen Jahren mit großem Erfolg geübte Praxis. Regelmäßig werden am Karnevalssonntag mit einem erlesenen Programm so viele Gäste ins Eurogress gelockt, dass der große Saal ausverkauft ist.