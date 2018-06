Aachen.

Am Freitag ist Schluss. Spätestens nachmittags um vier müssen an diesem Freitag alle aus dem Schulgebäude raus sein. Denn jetzt übernehmen an der Robert-Schuman-Straße die Handwerker die Regie. Am städtischen Einhard-Gymnasium geht in den Sommerferien ein dicker Batzen des großen Sanierungsprojekts über die Bühne.