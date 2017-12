Aachen.

Die Vielfalt der Landschaft bewusst machen: Das ist das Ziel, das der Naturschutzbund Nabu Aachen mit dem Foto-Wettbewerb „Stadt, Land, Fluss – Vielfalt im Aachener Land“ verfolgt. Die Aktion fand im Rahmen einer vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) organisierten Reihe statt und in Kooperation mit der Sparkasse. 200 Bilder wurden eingereicht, die schönsten sind in der Sparkasse am Münsterplatz zu sehen.