Aachen.

Es hat mittlerweile Tradition im Egmont. In dem Café in der Pontstraße gibt es samstagsabends von Mai bis September Livemusik. Das diesjährige Sommerfestival hat vor drei Wochen begonnen und war laut Egmont-Chef Stefan Dreher mit den Gruppen the Ups ’n' Downs und Blunt schon vielmehr ein Tanzfestival.