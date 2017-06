Aachen.

„Ich will das Wahlrecht haben und ein Teil von Deutschland sein“, sagte Sharareh Mortaravi aus dem Iran. Seit fünf Jahren lebt sie in Deutschland, und im vergangenen Jahr beantragte sie die deutsche Staatsbürgerschaft. Damit ist sie eine von 588 Einbürgerungen, die es 2016 in Aachen gegeben hat – 14 mehr als noch 2015.