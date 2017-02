Aachen.

Was macht ein Klinik-Clown eigentlich an Karneval? So kurz vor Rosenmontag liegt diese Frage irgendwie auf der Hand. Annemie Missinne hat tatsächlich meistens eine rote Clownsnase dabei, wenn sie unterwegs ist. Aber als Clown ins knatschjecke Getümmel? Das wohl eher nicht.