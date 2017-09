Konzertübersicht: Jazz auf der Burg Frankenberg, Country im Franz

Donnerstag, 28. September: Kapelle Petra, ab 20 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Alternative Rock, Indie-Rock, Pop-Rock oder Showsampler aus Rap-, Rock-, Lovesongs und Hinterhofgeschichten).

Freitag, 29. September: Matthias Bergmann Quartett & Roger Jeanne Quartett, 20 Uhr, Burg Frankenberg, Goffartstraße 45 (Jazz in der Reihe Jazz+). Jil & Jan + Time for T, ab 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Folk, Rock, Singer/ Songwriter).

Samstag, 30. September: Pöbel & Gesocks, ab 17.30 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Punk). Tontauben, Five Six Five Seven, 20 Uhr, Schlüsselloch, Boxgraben 51 (Singer/Songwriter, Rock). LongWayHome, Leonhardt, Kiel Grove, ab 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Roots-Folk).

Montag, 2. Oktober: Die Deislers + Orto, 19.30 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Punk, Post-Harcore). MissinCat / Bernhard Eder, 20 Uhr, Domkeller, Hof 1 (Songwriterpop).

Mittwoch, 4. Oktober: Joy Mills & Tom Parker, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Urban Folk, Country).