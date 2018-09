Aachen.

Sie wiegt 15 bis 40 Gramm und wird etwa 15 Zentimeter lang. Wobei die Hälfte davon auf ihren Schwanz entfällt. Sie liebt Hasel- und Beerensträucher und lebt daher gerne in direkter Nähe zu den schmackhaften Gehölzen: die Haselmaus. Nicht ganz so glücklich ist es dann wohl, wenn so ein schöner Lebensraum gleich neben der Autobahn 44 bei Brand liegt. Doch offenbar fühlt sich das Tierchen genau dort ziemlich wohl, was ein klein bisschen problematisch ist.