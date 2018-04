Aachen.

Wegen einer Blessur an der Hand sucht die alte Dame den Orthopäden Christoph Eichhorn auf. In der Praxis in der ersten Etage über der Elisengalerie blickt sie sich aufmerksam um. „Da bin ich nach so vielen Jahren noch einmal in meiner alten Heimat“, lacht die alte Dame. Wie, alte Heimat, staunt der Doktor. „Hier war die Femina-Bar“, sagt die alte Dame, „und ich war viele Jahre lang die Geschäftsführerin.“