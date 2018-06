Zwei gibt es noch in Aachen: Telefonzellen unter Denkmalschutz

Die Telefonzelle an der Püngeler­straße ist eine von zwei in Aachen noch existenten, die noch nicht von der Telekom abgebaut worden sind. Die andere steht an der Ecke Würselener Straße/Alt-Haarener Straße. Beide sind nicht mehr in Betrieb, aber von der Denkmalbehörde unter Schutz gestellt worden.

Die in Vaalserquartier hat laut Presseamt die RAL-Nr. 1005, es handelt sich um das Modell FEH 78. Letztere Zahl deutet auf das Entwicklungsjahr des honiggelben Fernsprechhäuschens hin.

Stefan Herrmann vom Presseamt: „Es soll an einen Bestandteil der alltäglichen Kommunikation erinnern, die sich junge Leute heute gar nicht mehr vorstellen können.“ Das Glas-Kunststoff-Gebilde solle nun etwas hergerichtet und eventuell Bestandteil der Route Charlemagne werden.