Aachen - Die Feuerwehr präsentiert ihr Können

Aachen. Der Löschzug Laurensberg der Freiwilligen Feuerwehr veranstaltet am kommenden Samstag, 25. August, seinen alle zwei Jahre stattfindenden Tag der offenen Tür.

Zusammen mit dem Verein zur Förderung des Feuerwehrwesens in Aachen-Laurensberg bieten die Wehrleute von 13 bis 16.30 Uhr ein buntes Rahmenprogramm mit Einsatzübungen und pyrotechnische Vorführungen für Alt und Jung an. Rund um das Gerätehaus am Treut können verschiedene Fahrzeuge besichtigt werden, und selbstverständlich beantworten die Kameraden auch sämtliche Fragen zum Thema Brandschutz. Außerdem findet nebenan zur selben Zeit das Sommerfest der an der Rathausstraße gelegenen Unternehmen statt. Foto: Andreas Cichowski