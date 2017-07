Städteregion.

Wandern ist laut Bundesamt für Naturschutz der beliebteste Natursport in Deutschland. „Auch junge Leute haben das Wandern für sich entdeckt“, sagt Dominik Hosters. „Aber Angebote für diese Zielgruppe sind in ganz Deutschland rar.“ Denn junge Leute bevorzugen das Trekking, wollen von Ort zu Ort wandern und am liebsten in der Natur übernachten.