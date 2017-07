Aachen.

Am FH-Campus auf dem ehemaligen Philips-Gelände Ecke Eupener Straße/Weißhausstraße können Studierende und Hochschulbeschäftigte am Montag, 10. Juli, mehr als nur lernen und Veranstaltungen besuchen: Frühstück, Snacks und Mittagessen in gemütlichem Ambiente erwarten sie in der neunten Mensa des Studierendenwerks Aachen.