Aachen.

„Vorsicht vor fliegenden Drachen“, heißt es am Wochenende wieder in Orsbach, wenn die Drachenfreunde Euregio zum 21. Treffen unter dem Motto „Öcher Printen lernen fliegen“ einladen. Es findet am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Oktober, auf der Wiese an der Orsbacher Straße/Ecke Nonnenhofstraße statt.