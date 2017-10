„Die Dame in Rosa“ erstmalig im Das Da Theater

Aachen. Die Dame in Rosa hat weder einen rosa Kittel an, noch steht sie am Krankenhausbett. Stattdessen trägt sie ein T-Shirt mit der Aufschrift „Entre toi et moi“ („Zwischen dir und mir“) und singt von Liebe, Freude und guter Laune. Zwischen Umzugskartons in einer halb leer geräumten Wohnung verabschiedet sie die letzten Gäste einer Party, um am nächsten Morgen in eine andere Stadt zu ziehen.

Zwischen den Büchern, die noch einzuräumen sind, findet sie die alten Briefe, die Oskar, ein krebskranker zehnjähriger Junge, vor einigen Jahren an Gott geschrieben hat. Die Frau, die bis zu diesem Moment noch so beschwingt durch ihr Zimmer tanzte, hält inne. Sie zögert, wägt ab, um dann schließlich die Musik auszuschalten und sich diesen Briefen zu widmen.

Vorsichtig zieht sie ein Blatt aus dem Umschlag und beginnt zu lesen. Stück für Stück taucht sie in die Vergangenheit ein, erinnert sich an ihre Zeit mit Oskar, als sie ehrenamtlich im Krankenhaus gearbeitet hat und eine enge Beziehung zu ihm hatte. Irgendwann legt sie den Brief zur Seite und die Begegnungen zwischen ihr und Oskar werden lebendig.

Im Probenausschnitt, der schon vor der Premiere einen Einblick in die Inszenierung gewährt, überzeugt die Berliner Schauspielerin Susann Toni Wagner. Mit großer Leichtigkeit reichen ihr wenige Gesten und Haltungen, um zwischen Oskar und der Dame in Rosa zu wechseln. Dabei vertraut Regisseurin Maren Dupont auf die Bildkraft der Worte und die große Bühnenpräsenz ihrer Darstellerin, die mit wachen Augen die unterschiedlichen Figuren der Geschichte sensibel und präzise voneinander absetzt.

Das Stück von Éric-Emmanuel Schmitt erzählt auf einfühlsame Weise die Geschichte eines unheilbar erkrankten Jungen, dem es mithilfe der geheimnisvollen Dame in Rosa möglich wird, den Begrenztheiten des Lebens zu trotzen. Als „Tante Rosa“ ist Susann Toni Wagner im Das Da Theater nun zum ersten Mal in Aachen auf der Bühne zu sehen. Fernsehzuschauern ist sie aus Serien wie Soko Wismar und Weissensee bekannt.

Da alle regulären Termine bereits ausverkauft sind, bietet das Theater zwei Zusatzvorstellungen am 14. und 15. November an. Karten sind im Theaterbüro an der Liebigstraße, Telefon 0241/161688, und im Buchladen Pontstraße 39, Telefon 0241/28008, erhältlich.