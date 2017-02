Konzertübersicht: Küchenmusik im Domkeller

Donnerstag, 16. Februar: Philip Bradatsch, 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Acoustic Solo Songwriter Gitarre, Folk, Roots). Louis Fitz, 20 Uhr, Guinness House, Neupforte 6 (Irish Folk).

Freitag, 17. Februar: Compania Bataclan, 20 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Klezmer, Reggae).

Samstag, 18. Februar: Tomas Tulpe, 20 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Electro-Trash in der Reihe „Komma vom Sofa“). Kai Hennes, 20 Uhr, Raststätte, Lothringerstraße 23 (Liedermacher). The Jägs + The Stagedicks, 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Rock’n’Roll). Dominik Wrana, 20.30 Uhr, Café Einstein, Lindenplatz 17 (Singer/ Songwriter).

Sonntag, 19. Februar: Choo Choo Sisters, 11 Uhr, Kurpark Terrassen, Dammstraße 40 (Swing, Jazz). Falk Grieffenhagen Quartett, 20.30 Uhr, Dumont, Zollernstraße 41 (Jazz).

Montag, 20. Februar: Musik for the Kitchen, 20 Uhr, Domkeller, Hof 1 („German underground acoustic music“).

Mittwoch, 22. Februar: Carisma, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Jazz-Rock).