Aachen.

„Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin!“ Der aufputschende Schlachtruf der Alemanniafans aus uralten ruhmreichen Pokal-Zeiten könnte bald wieder in Aachen zu hören sein. Denn alle Sportvereine sind aufgerufen, am bundesweiten Wettbewerb „Sterne des Sports“ teilzunehmen. In Berlin winken Gold und Geld.