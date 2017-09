Die alte Kita-Kastanie braucht Hilfe vom Baumchirurgen

Aachen.

Die große Kastanie hinten im Garten ist ein Traum von einem Baum: bestimmt fast 20 Meter hoch, mit üppigem Blätterdach. Mehr als 40 Jahre alt ist der Baum und damit fast so alt wie der Kinderladen 7, in dessen Garten er steht. 1972 hatte die Elterninitiative die eingruppige Kindertagesstätte an der Nordstraße in Brand gegründet. Nun aber haben kleine und große Menschen im Kinderladen Angst um ihre Kastanie.