Aachen.

Innenstadt hui, Außenbezirke pfui? Diese Sorge treibt seit einiger Zeit die Aachener Bezirksbürgermeister um, die sich immer wieder mit Beschwerden der Bewohner in den Außenbezirken über die zunehmende Vermüllung von Grünanlagen und Plätzen herumplagen müssen. Bei ihnen hat sich seit geraumer Zeit das Gefühl breitgemacht, dass der Stadtbetrieb in den Bezirken längst nicht mehr so präsent ist wie früher und sich dort auch seltener sehen lässt als in der Innenstadt.