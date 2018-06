Beständig war in den vergangenen zehn Jahren vor allem der Besitzerwechsel

Die Geschichte der Aachen-Arkaden ist noch nicht sonderlich alt. Trotzdem hat das Shopping-Center schon einiges erlebt. Stetig war dabei vor allem eines: der (Eigentümer-)Wechsel.

Entwickelt worden war das von Beginn an nicht unumstrittene Projekt von der Aachener Firma AMW des Investors Norbert Herrmanns, der die alten Bahnflächen im Winkel Trierer Straße/Eisenbahnweg gekauft hatte. 2006, als die Arkaden bereits im Bau waren, verkaufte AMW das gesamte Projekt an die Firma TCN. Bei der Eröffnung am 9. Oktober 2008 standen indes noch viele Ladenlokale leer.

Schon nach wenigen Monaten herrschte Alarmstimmung, weil die prognostizierten Besuchermengen bei weitem nicht erreicht wurden. Eine Centermanagerin wurde gefeuert. Die Betreiber beantragten zwischendurch bei der Stadt, den Branchenmix verändern zu dürfen. Der Stadtrat folgte dem nicht. Nach wenigen Jahren verkaufte TCN die Arkaden wieder – an Bilfinger Real Estate.

Natürlich sollte vieles besser werden. Doch von jeher sei vieles versprochen worden, sagen „alteingesessene“ Mieter. Umgesetzt worden sei wenig. Im April 2017 übernahm der Berliner Immobilieninvestor „Intown“. Auch „Intown“ versprach eine Offensive zur Verbesserung der Lage. Ein „Food-Court“ sollte etabliert und die Arkaden in Richtung eines „Nahversorgungszentrums“ – insbesondere mit Blick auf die großen Neubaugebiete in der Nachbarschaft – entwickelt werden. Auch davon ist quasi nichts zu sehen.

Jetzt gibt es wieder neue Ideen. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre zweifeln viele in den Arkaden, ob diese umgesetzt werden. Und wenn ja, ob sie etwas bringen.