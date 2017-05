Nur noch Restkarten für die Premiere erhältlich

„Herbstrasen“ von Eric Coble feiert am Donnerstag, 1. Juni, im Aachener Grenzlandtheater Premiere. Beginn ist um 20 Uhr, es gibt keine Pause.

Die Premiere ist bereits so gut wie ausverkauft, es gibt nur noch wenige Restkarten.

Diese gibt es ebenso wie die Tickets für die übrigen Vorstellungen, die bis zum 3. Juli im Aachener Grenzlandtheater zu sehen sind, im Kundenservice des Medienhauses Aachen am Elisenbrunnen am Friedrich-Wilhelm-Platz oder im Verlagsgebäude an der Dresdener Straße 3.

Mehr dazu im Internet:

www.grenzlandtheater.de