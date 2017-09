Aachen.

Wenn in der Barockfabrik der Teufel los ist, wissen Jung und Alt: Die neue Spielzeit der Stadtpuppenbühne Öcher Schängche beginnt! Traditionell läutet seit der Gründung der Puppenbühne 1921 das Eröffnungsstück „Der Teufel in Aachen“ die Spielzeit ein. Diesmal ist es am Sonntag, 24. September, um 15 Uhr soweit.