Großbrand in Aachen: Feuerwehr weiter im Einsatz

Aachen.

Die dunkelgraue Rauchsäule, die am Montag bedrohlich über Aachen schwebte, wird wohl allen Beobachtern noch lange in Erinnerung bleiben. Rettungskräfte und Polizei waren den ganzen Tag im Einsatz, um den Großbrand einer Lagerhalle eines Recycling- und Entsorgungsunternehmens zu bekämpfen und die Bevölkerung zu informieren. Auch am Tag danach gehen die Nachlöscharbeiten weiter. Gleichzeitig beginnt die Suche nach der Brandursache in der Ruine.