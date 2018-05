Aachen.

Peter Kappertz (Saalbau Rothe Erde) hatte ein breites Lächeln auf dem Gesicht, als er jetzt seinen jüngsten Coup der Öffentlichkeit präsentierte: Mit der Kölner Satire-Legende Didi Jünemann (der „Nubbel“ in der Stunk-Sitzung und ewiger Besserwisser in der WDR 2 „Frühstückspause“) an seiner Seite teilte Kappertz den Termin mit, der ihm wohl seit Langem so richtig am Herzen lag und ihm viel Freude bereiten soll.