Der Sandkasten kehrt auf den Katschhof zurück

Aachen. Die Öcher dürfen wieder buddeln, baggern und Burgen bauen. Und das alles mitten auf dem Katschhof. Denn der Archimedische Sandkasten kehrt in die Stadt zurpück.

Vom 29. Juni bis zum 20. August baut das Future Lab Aachen nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr den 320 Quadratmeter großen Sandkasten mit 140 Tonnen Sand wieder auf. Er steht Aachener Familien und deren Gästen, Besuchern und Touristen von morgens bis abends zur Verfügung.

Rund um den Sandkasten stehen nach Mitteilung des städtischen Presseamtes dabei erneut Liegestühle für alle bereit, die nur zuschauen und relaxen mögen. Außerdem können Aachener Kinder und Jugendliche an einem der archimedischen Workshops zum Oberthema „Zukunft entwerfen, Zukunft bauen“ teilnehmen.

Unter dem Motto „Zukunft bauen“ bietet die Bleiberger Fabrik dort Workshops an. Dabei dient der Archimedische Sandkasten als Baustelle für eine monumentale Installation aus Dachlatten. Kinder und Jugendliche sind eingeladen, miteinander unter fachkundiger Anleitung eine riesige Skulptur zu bauen, die vom Sandkasten aus den Katschhof erobern soll. In kleinen Teams werden Strukturen aus Holzlatten entwickelt, die verbunden werden. Hier sind visionäres Denken, Spaß an Form und Gestaltung sowie Ausdauer gefragt. Die Bauwerkstatt wird begleitet von Exkursionen zu den Architekten an der RWTH, in den Dom und zu anderen spannenden „Baustellen“ in der Stadt.

Außerdem gibt es eine Stadtrallye, Wettbewerbe und Spiele – alles rund um das Thema Skulptur und Architektur.

Anmeldung hierfür sind schriftlich beim Fachbereich Kinder, Jugend und Schule, Mozartstraße 2-10, oder online unter www.aachen.de/ferienspiele sowie per E-Mail an renate.proempeler@mail.aachen.de möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.bleiberger.de/Kategorie/Sandkasten oder unter Telefon 0241/82064.

Zudem macht am 3. August der Fab-Bus der Fachhochschule Aachen, in dem 3-D-Drucken möglich ist, am Sandkasten Station. Anmeldungen und weitere Infos: museumspaedagogik@mail.aachen.de; www.aachen.de/ferienspiele.