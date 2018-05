Aachen.

Warum sind wir so versessen auf die Lohnarbeit? Warum ist die Frage nach Anerkennung durch andere in Deutschland so eng verbunden mit der Frage danach, in welchem Beruf man tätig ist? Müssen wir denn alle gleichzeitig arbeiten? Und was macht eigentlich dieses System mit uns? Diesen und vielen weiteren Fragen zum Thema Arbeit widmet sich die neue Produktion „Der Reservist – Arbeiten im 21. Jahrhundert“, die am Donnerstag, 17. Mai, im Mörgens Premiere feiert.