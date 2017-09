Eilendorf.

Mit einem einstimmigen Beschluss setzte sich die Eilendorfer Bezirksvertretung nun über die Bedenken der zuständigen Fachverwaltung hinweg und folgte damit dem von allen Parteien eingebrachten Antrag, den Parkraum vor dem Ärzte- und Geschäftshaus in der Severinstraße 55-57 unmittelbar vor der Einmündung in die Von-Coels-Straße künftig per Parkscheibe auf eine Stunde zu begrenzen. Begründet wird der Antrag mit dem hohen Parkbedarf an dieser Stelle. Die neue Regelung soll gelten von 9 bis 19 Uhr.