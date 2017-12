Aachen - Der Nikolaus läutet wieder seinen Markt in Burtscheid ein

Aachen. Wenn der Nikolaus in Burtscheid mit seiner Glocke klingelt, ist jedem klar: Der Nikolausmarkt im Marienhospital öffnet wieder – und das in diesem Jahr bereits zum 18. Mal. Am kommenden Wochenende, von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Dezember, schmücken wieder 28 Holzbuden den Abteigarten vor der Kulisse der ehemaligen Reichsabtei Burtscheid und der Kirche St. Johann.

Der Nikolaus ist schon heute am Abteitor Bereits am Nikolaustag, Mittwoch, 6. Dezember, kommt der Nikolaus nach Burtscheid. Um 16 Uhr wird er auf Einladung der Burtscheider Interessengemeinschaft BIG am Abteitor sein. Alle Kinder sind mit ihren Eltern herzlich dazu eingeladen.

Das Sortiment der 50 Aussteller trägt ausschließlich das Etikett Handarbeit: Von selbst gestrickten Schals und Mützen über Holzspielzeug bis hin zu handgenähten Teddybären und handgefertigtem Schmuck ist alles dabei. Und einigen Handwerkern kann man bei ihrem Schaffen auch zusehen. So drechselt Peter Bollermann vor den Augen der Besucher kunstvolle Schalen und Dekorationsartikel und Wolfgang Zodet bietet seine selbst kreierten Weihnachtskrippen und Vogelhäuser an.

Schatzkammer ist geöffnet

„Neben den kreativen Ausstellern runden karitative Einrichtungen wie Lions Clubs, Fördervereine, Unicef und andere das Angebot ab. Die Erlöse werden hier alle für den guten Zweck gespendet“, betont Benjamin Michael Koch, der Vorstand der Katholischen Stiftung Marienhospital Aachen.

Für historisch interessierte Gäste lohnt sich auch ein Besuch der Schatzkammer von St. Johann, die am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 15 bis 17 Uhr geöffnet sein wird.

Auch für das leibliche Wohl ist freilich gesorgt. „Rund 450 Kilogramm Reibekuchen, 380 Kilogramm Grünkohl, 1000 Waffeln, 350 Liter Erbsensuppe und 250 Liter Glühwein gehen jedes Jahr zu familienfreundlichen Preisen über die Theke“, berichtet Küchenchef Manfred Bernd. „Bei uns können sich die Besucher in beschaulicher Atmosphäre bei Glühwein und Leckereien vom Weihnachtstrubel in den Innenstädten erholen“, sagt Vorstand Benjamin Michael Koch.

Der Nikolausmarkt wird wie immer von einem musikalischen Rahmenprogramm in der Kapelle des Marienhospitals Aachen begleitet. Den Auftakt macht am Freitag um 17 Uhr der Chor Nota Bene. Am Samstag um 14 Uhr tritt der Kinderchor der KGS Michaelsbergstraße auf. Um 15 Uhr folgt der Auftritt des A-cappela-Ensembles Dezibells. Im Anschluss klingt der Tag um 17 Uhr mit dem Abendkonzert des Grenzland-Zupforchesters Aachen musikalisch aus.

Am Sonntag um 14 Uhr singen die Kinder der Grundschule Am Höfling ein spanisches Weihnachtslied und um 16 Uhr spielt das 40-köpfige Blasorchester Aachen-Haaren mit adventlichen Stücken auf. Um 20 Uhr schließt der Nikolausmarkt dann seine Pforten.