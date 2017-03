Der neue Kalte Krieg im Cyberraum

Aachen. Mit den immer wieder vermuteten russischen Cyberangriffen und der Ost-West-Konfrontation will sich die Linke auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko am kommenden Samstag, 11. März, ab 15 Uhr im Linken-Zentrum, Augustastraße 69, befassen.

Zu der Podiumsdiskussion hat Hunko Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs, und den Kölner Landtagsabgeordneten Daniel Schwerd eingeladen. Der Informatiker war Mitglied bei den Piraten und ist vor einem Jahr in die Linke eingetreten.

Die promovierte Informatikerin Kurz ist unter anderem auch durch ihre Kolumne „Aus dem Maschinenraum“ in der FAZ bekannt. Sie befasst sich seit Jahren kritisch mit Überwachungstechnologien und Datensicherheit. Als Sachverständige war sie unter anderem auch für den Bundestag und das Bundesverfassungsgericht tätig.

In der Podiumsdiskussion wollen sie der Frage nachgehen, was dran ist an Behauptungen, wonach russische Geheimdienstkreise Wahlen beeinflussen und die Stimmung in der Bevölkerung etwa durch gefälschte Nachrichten oder die Veröffentlichung heikler Informationen beeinflussen und damit gezielt auch den Westen auseinander dividieren und schwächen wollen.

Hunko vertritt die These, dass mit russischen Cyberangriffen eine militärische und geheimdienstliche Aufrüstung im Cyberraum begründet werden soll. Stattdessen sollte der Westen aus seiner Sicht wieder zu einer Entspannungspolitik gegenüber Russland zurückfinden.