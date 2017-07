Aachen.

Unter neuer ärztlicher Führung will das Alexianer Krankenhaus wieder in ruhigere Fahrwasser kommen. Michael Paulzen, der derzeit noch als Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Aachener Uniklinik arbeitet, soll Mitte August seine neue Stelle als Ärztlicher Direktor und Chefarzt im Alexianer antreten.