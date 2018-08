Aachen - Der Liebe wegen nach Aachen: Wie ein Sizilianer zum Öcher Jung wurde

Aachen.

Nur mit zwei Koffern in den Händen stieg er damals in Aachen aus dem Zug. Mit gerade einmal 20 Jahren war er aus Italien in ein neues, fremdes Leben aufgebrochen. Genau 40 Jahre ist das jetzt her. Seitdem ist Carmelo Licitra Wahl-Deutscher, Aachener aus Leidenschaft – und in seinem Herzen auch immer noch Italiener.