Aachen.

Es ist heute auf den Tag genau 40 Jahre her, dass die Stadt Aachen „ein neues Schmuckstück“ erhalten hat. So schrieb man zumindest damals in einem Artikel in den „Nachrichten“. Gemeint ist damit der von der Stadtsparkasse Aachen gestiftete Brunnen „Kreislauf des Geldes“, der am 27. Mai 1977 am Rande des Elisengartens enthüllt und offiziell der Stadt Aachen übergeben wurde.