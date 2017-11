Diese Termine sind bisher geplant

„Der kleine Wassermann“ wird nach der Premiere am Montag, 4. Dezember, um 9.30 Uhr sowie um 11 Uhr auch am Dienstag, 5., Donnerstag, 14., Sonntag, 17., Montag, 18., Dienstag, 19., Mittwoch, 20., und Donnerstag, 21. Dezember, gespielt. Einzelvorstellungen jeweils um 11 Uhr finden am Mittwoch, 6., Donnerstag, 7., Freitag, 8., Montag, 11., Dienstag, 12., Mittwoch, 13., und Freitag, 15. Dezember, statt.

Für Kindertagesstätten wird besonders der 6. Dezember empfohlen, für den es noch Karten in ausreichender Menge gibt. Infos und Reservierungen im Internet unter www.theateraachen.de oder telefonisch unter Telefon 0241/4784244.