Aachen - Der Karlspreis 2018 aus Sicht der Polizei

Aachen. Der Einsatz der Polizei im Rahmen des Vorabendprogramms zum Karlspreis ist am Mittwoch ohne viele Vorkommnisse verlaufen. Lediglich eine spontane Versammlung von Demonstranten, ein verdächtiger Gegenstand auf dem Marktplatz und ein Randalierer an der Neupforte sorgten für größere Einsätze.

Gegen 17 Uhr war es am Mittwoch zu einer ersten spontanen Versammlung von Demonstranten gekommen, die gegen das belgische Atomkraftwerk Tihange demonstrierten. Die Polizei hatte daraufhin Kontakt zum Veranstalter aufgenommen, die Demonstration verlief störungsfrei und ohne Vorkommnisse.

Um 17.30 Uhr hatten Beamte auf dem Marktplatz einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. Der Bereich wurde vorsorglich geräumt und abgesperrt. Spezialkräfte nahmen den Gegenstand unter die Lupe und gaben Entwarnung, sodass der Markt wieder für die Öffentlichkeit freigegeben werden konnte.

Eine Stunde später versuchte ein Mann mit ins Gesicht gezogener Kapuze, an der Neupforte eine Polizeikontrolle zu passieren. Der Mann war mti der Kontrolle nicht einverstanden, randalierte und leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten. Der 32-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, eine Strafanzeige gegen Vollstreckungsbeamte folgte. Der Mann wurde erst am späten Abend wieder entlassen - mit einem Betretungsverbot die Feierörtlichkeiten am Donnerstag.

Der weitere Abend und die Nacht zum Donnerstag verliefen ohne weitere Vorkommnisse. Die Veranstaltungen rund zum karlspreisvorprogramm verliefen störungsfrei.

Zu den Einsätzen am Donnerstag liegen aktuell noch keine Informationen vor.