Der große Tonnen-Tausch beginnt zunächst in den Außenbezirken

Aachen. Jetzt wird es ernst: Die Umstellung des Abfallwirtschaftssystems nimmt schon am ersten Werktag im neuen Jahr konkrete Formen an. Denn ein vom Aachener Stadtbetrieb beauftragtes Unternehmen beginnt am Montag, 2. Januar, mit dem Tausch der Mülltonnen.

Nach Mitteilung des städtischen Presseamtes machen die Außenbezirke Brand, Eilendorf, Oberforstbach, Haaren, Horbach, Verlautenheide, Soers, Kornelimünster, Walheim, Laurensberg und Richterich den Anfang.

Dabei werden nur bei den Anwohnerinnen und Anwohnern die Behälter getauscht, die im Vorfeld vom Aachener Stadtbetrieb angeschrieben worden waren. Dies betrifft den 60-Liter-Restabfallbehälter mit wöchentlicher oder 14-täglicher Leerung und den 120-Liter-Restabfallbehälter mit wöchentlicher Leerung.

Weiterhin werden die Behälter von Bürgerinnen und Bürgern getauscht, die von sich aus bereits an den Aachener Stadtbetrieb herangetreten sind. Die betroffenen Behälter werden am jeweiligen Entsorgungstag getauscht. Die Anwohnerinnen und Anwohner werden daher gebeten, ihre Mülltonnen nach der Leerung bis 17 Uhr am Straßenrand stehen zu lassen.

Bis zum Tausch des eigenen Restabfallbehälters gilt noch der alte Abfuhrrhythmus. Erst anschließend greift für die betroffenen Haushalte der neue Leerungsrhythmus.

Der „Bio-Rhythmus“ ändert sich

Anders ist es bei der Leerung der Biobehälter: Hier gilt für das gesamte Aachener Stadtgebiet direkt ab Montag, 2. Januar, der neue 14-tägliche Leerungsrhythmus. Im Onlineabfallkalender ist dieser geänderte Rhythmus für Biobehälter ab sofort geändert. Die Änderungen für Restabfallbehälter sind erst einige Tage, nachdem vor Ort der Behälter getauscht wurde, online einsehbar.

Der Austausch der Behälter in der Innenstadt beginnt erst nach dem Tausch in den Außenbezirken. Dies wird voraussichtlich im Februar sein. Hierzu hat das Presseamt eine gesonderte Mitteilung angekündigt. Betroffen sind dann auch wieder vorerst die bereits angeschriebenen Nutzerinnen und Nutzer sowie jene, die bereits vorab beim Aachener Stadtbetrieb einen Wechsel beantragt haben.

Insgesamt werden in der Stadt Aachen rund 60.000 Abfallbehälter getauscht. Sollte es beim Behältertausch zu fehlerhaften Auslieferungen kommen bittet der Aachener Stadtbetrieb vorab um Verständnis. Betroffene Bürgerinnen und Bürger werden in einem solchen Fall gebeten, sich telefonisch beim Servicecenter der Abfallberatung unter Telefon 0241/43218666 zu melden.